Kepek nedir? Neden olur?

Kadın ve erkeklerin ortak sorunu olan kepek bulaşıcı değildir. Kepeğin oluşmasına neden olan sorunları içsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

İçsel nedenlerin başlıcaları yağlı bir cilde sahip olmak, hormonal bozukluklar, alerjik rahatsızlık ve aşırı terlemeyi söyleyebiliriz.

Dışsal nedenler ise stres, temizlik sorunu, jöle, saç spreyi, saç boyası, soğuk hava, kafayı sıkan eşarp ya da şapka kullanımı gibi örnekler verebiliriz.

EN ÖNEMLİ NEDEN: TEMİZLİK

Bu nedenlerin arasında dikkat edilmesi gereken en önemli sebep temizliktir. Yağlı saçlarda kepek oluşumu kuru saçlara göre daha yüksektir. Az yıkanan saçlarda kepek oluşmasına engel olmak neredeyse imkansızdır.

ŞAMPUAN SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİDİR

Kepek kendiliğinden ortadan kalkacak bir rahatsızlık değildir. Ama kontrol altına alınabilir. Kepekten kurtulmak için ilk olarak içerisinde çinko, sülfür, katran gibi doğal maddelerin bulunduğu şampuanlar kullanılmalıdır. Derimizin tipine göre bir kepek şampuanı da tercih etmeye özen gösterilmelidir.

SAÇLARINIZI ILIK SUYLA YIKAYINIZ

Saçınıza uygun şampuanı aldığınız zaman, günlük ya da iki günde bir yıkayarak kepeklenmeyi kontrol altına alabilirsiniz. Kepek sorunu kontrol altına alındıktan sonra hafta da iki veya 3 uygulamayla bunlara devam etmek gerekir. Burada dikkat etmeniz gereken şey ise çok sıcak su kepeklenmeyi artıracağından ılık suyu tercih etmeniz gerekir.