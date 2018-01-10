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Kepez Santral’de konutların temelleri atılıyor

Kepez-Santral hayata geçirilecek yeni proje, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olacak.

İHA | 10.01.2018 - 13:02..
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi Kepez-Santral’de, hak sahiplerine verilecek olan konutların inşaatına başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerine ait tüm parsellerde teslim edilecek konutların inşaatı başladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İlk kez altyapı çalışmalarının binalardan önce yapıldığı projede hafriyat ve temel kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmalar hız kazandı. Konutların temel beton dökümüne başlandı. İş makinaları ve beton mikserleri proje alanında hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kepez Santral’de konutların temelleri atılıyor

Projede, ilk etapta hak sahiplerinin konutları yapılacak. Proje, içerisinde yer alan akıllı şehircilik uygulamaları ile Avrupa Birliği’nden 5 milyon Avro hibe kredisi almıştı.

PRESTİJLİ YAŞAM MERKEZİ

Kepez-Santral mahallelerinde dünya çapında bir kentsel dönüşüm projesi inşa ediliyor. Meydanları, göletleri, müzeleri, yeşil alanları, çocuk parkları, alışveriş alanları, yarı açık pasaj alanları, camiler, okullar, hastane, pazar alanlarıyla Antalya, son derece modern ve konforlu bir yaşam alanına kavuşacak. Kepez Santral sakinleri 3. Etap Raylı Sistem Projesiyle havalimanından hastaneye, üniversiteden şehir merkezine kolaylıkla ulaşım sağlayabilecek.

Kepez Santral’de konutların temelleri atılıyor

261 BİN METREKARELİK YEŞİL ALAN

Proje toplam 261 bin metrekare yeşil alanıyla Türkiye’ye örnek bir yaşam merkezi olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez-Santral bölgesinde bulunan ve yıkımı gerçekleşen 3 bin 227 evin bahçesindeki ağaçlar kesilmeyerek, tekrar yaşatılmak üzere Kepez-Santral’ de kurulan fidanlık içerisinde özenle korunup, bakımları yapılıyor.

Proje tamamlandığında ağaçlar alan içerisinde yeniden yaşam bulacak. Kepez Santral Projesi tamamlandığında Antalya’nın en prestijli yaşam merkezi olacak.

Kepez Santral’de konutların temelleri atılıyor

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