Kepez Sosyal Yardım Merkezi’nde sona gelindi

Orta Asya Türk İslam mimarisinden esinlenerek planlanan Sosyal Yardım Merkezi, hazineye ait arsa üzerine belediye imkanları ile inşa edildi.

PROJE ÜCRETSİZ ÇİZİLDİ

1500 metre kare alana sahip binanın projesi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün kız kardeşi Mimar Hacer Tütüncü Okudan tarafından ücretsiz çizildi.

İhtiyaç maddelerinin vatandaşla buluşacağı Sosyal Yardım Merkezi’nde yine ihtiyaç sahiplerinin düğün ve kına gecelerinin ücretsiz yapılacağı bir düğün salonu da tesis içerisinde yer alıyor. Vatandaşa çok yönlü hizmet verecek olan Sosyal Yardım Merkezi ihtiyaç sahiplerini de yeni eşyalar ile buluşturacak.