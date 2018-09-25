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Kepez Toptancı Hali Sosyal Konut Projesi başladı

Güneş Mahallesi’nde 207 hak sahibi ile anlaşma sağlandı. Bu anlaşmayla birlikte Antalya'da yeni bir şehir kurulacak.

İHA | 25.09.2018 - 12:22..
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Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri ile Antalya’nın çehresi değişiyor. Büyükşehir Belediyesi Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ardından, ‘Kepez Toptancı Hali Sosyal Konut Projesi’ni hayata geçirmek için çalışmalarına başladı.

BAMBAŞKA BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

97 bin 739 metrekare alan üzerine inşa edilecek yeni konut projesiyle Güneş Mahallesi nefes alan yapıları, peyzajı ve yeşil terasları ile bambaşka bir görünüme kavuşacak.

Kepez Toptancı Hali Sosyal Konut Projesi başladı

HAK SAHİPLERİYLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Güneş Mahallesi’nin çehresini değiştirecek ‘Kepez Toptancı Hali Sosyal Konut Projesi’nde 207 hak sahibinin tamamıyla anlaşma sağlanarak ön protokol imzalandı. Proje alanı içerisinde bulunan gecekondular yıkıldı.

Projeye ilişkin ihale sürecine geçildi. Bununla birlikte proje kapsamında hak sahiplerine 600 TL kira yardımına başlandı ve 750 TL de taşınma yardımı yapıldı. Hak sahiplerine konutlarına dönüş aşamasında da 750 TL taşınma yardımı yapılacak.

Kepez Toptancı Hali Sosyal Konut Projesi başladı

690 DAİRE İNŞA EDİLECEK

97 bin 739 metre kare alan üzerine planlanan sosyal konut projesi içerisinde 4 konut, 1 ticari olmak üzeri 5 parsel yer alıyor. Toplamda 12 blokun olacağı projede her parsel 4 bloktan oluşuyor.

Proje çerçevesinde nitelikli, modern ve değerli yaşam alanları peyzajla bütünleşerek nefes alan yapı blokları gün yüzüne çıkacak. 1+1, 2+1 ve 3+1 planları ile her gruba uygun daire tiplerinin planlandığını projede toplam 690 daire bulunuyor.

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