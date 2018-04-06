Kerem Bürsin: Serenay'la çok mutluyuz

Bir süredir Amerika'da yaşayan Kerem Bürsin, yeni filminin galası için Türkiye'ye geldi.

"SERENAY ÇOK BAŞKA BİR ŞEY"

Bursin Hürriyete verdiği röportajda sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilgili sorulara cevap verdi: "Serenay'ı hiçbir şeye benzetemiyorum. Çok başka bir enerji Serenay. Zaten en çok etkilendiğim şey de bu oldu. Hayata bakış açısı farklı, çok çarpıcı ve şaşırtıcı bir derinliği var. Onun bu derinliği duyarlı hali beni çok etkiledi. Yani hayatımızda her şey fazlasıyla normal. 2 tane köpeğimiz var, mutluyuz çok."







