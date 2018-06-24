Kerem Bürsin sevgilisine borcu olduğu iddiasına sinirlendi

Etiler'de bir mekanda tek başına görüntülenen oyuncu Kerem Bürsin, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başrolünü Elçin Sangu’yla paylaştığı “Yaşamayanlar” adlı dizinin çekimlerinin başladığını söyleyen Bürsin, “Çok değişik bir proje. Bu değişiklik beni heyecanlandırıyor.” dedi.

"SAÇMALIK"

Sonrasında sevgilisi Serenay Sarıkaya ile arasında, borç aldığı 1 milyon lirayı ödeyememesi sebebiyle kriz yaşandığı yönündeki iddialar sorulan Kerem Bürsin öfkelenerek yine Amerikan tarzıyla, “Bullshit (saçmalık) haberler, bullshit! Yalan.” dedi.