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Kerem Bürsin sevgilisine borcu olduğu iddiasına sinirlendi

Sevgilisi Serenay Sarıkaya’dan 1 milyon lira borç alıp geri ödeyemediği iddiasıyla ilgili sorusuna, Kerem Bürsin "Bullshit haberler" yanıtını verdi.

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 09:39..
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Etiler'de bir mekanda tek başına görüntülenen oyuncu Kerem Bürsin, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başrolünü Elçin Sangu’yla paylaştığı “Yaşamayanlar” adlı dizinin çekimlerinin başladığını söyleyen Bürsin, “Çok değişik bir proje. Bu değişiklik beni heyecanlandırıyor.” dedi.

Kerem Bürsin sevgilisine borcu olduğu iddiasına sinirlendi

"SAÇMALIK"

Sonrasında sevgilisi Serenay Sarıkaya ile arasında, borç aldığı 1 milyon lirayı ödeyememesi sebebiyle kriz yaşandığı yönündeki iddialar sorulan Kerem Bürsin öfkelenerek yine Amerikan tarzıyla, “Bullshit (saçmalık) haberler, bullshit! Yalan.” dedi.

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