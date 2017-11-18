Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Habertürk'te ekrana gelen Burası Haftasonu programında Oylum Talu'nun konuğu oldu.

KEREM KINIK'IN PİYANO PERFORMANSI

Kızılay'ın faaliyetlerinden bahseden Kınık, son olarak kendisinin yazıp bestelediği Kızılay Marşı'nı söylemek üzere piyanonun başına geçti.

Kerem Kınık'ın yoğun programlarına rağmen müziğe ve besteye olan ilgisi karşısında şaşkınlığına gizleyemeyen Oylum Talu, Kerem Kınık'ı tebrik etti.

Daha çok bağlama çaldığını belirten Kerem Kınık, piyano çalmadan önce yapacağı hatalar için de özür dilemeyi ihmal etmedi.

Kerem Kınık canlı yayında Kızılay Marşı'nı söyledi VİDEO