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Keresteci başkan ve belediye işçileri köprü yaptı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde mesleği kerestecilik olan Belediye Başkanı Baki Tezcan'ın projesini çizip belediye işçilerinin yaptığı yaya asma köprü ziyaretçi akınına uğruyor.

DHA | 23.07.2018 - 11:04..
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Keresteci başkan ve belediye işçileri köprü yaptı

Esas mesleği kerestecilik olan ve 3 dönemdir Andırın Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Baki Tezcan, 3 yıl önce Tufanpaşa ile Yeni Mahalleyi asma köprü ile birbirine bağladı.

Belediye işçileri tarafından yapılan köprünün vatandaşlardan ilgi görmesi ve ilçenin simgesi halin gelmesi üzerine Tezcan, iki mahalle arasına ikinci bir köprü yapmaya karar verdi.

5 MİLYON LİRA İSTEDİLER

Diğer köprüye göre daha yüksek ve uzunlukta olacak köprü için fiyat araştırması yapan Başkan Baki Tezcan'a 5 milyon lirayı bulan maliyetler çıkarıldı.

Keresteci başkan ve belediye işçileri köprü yaptı

BELEDİYE İMKANLARIYLA YAPILDI

Teklif edilen fiyatların yüksek olması üzerine Tezcan, köprüyü belediyenin imkanlarıyla yapmaya karar verdi ve projesini de kendisi çizdi. İlk köprüden dolayı tecrübeli olan belediye işçileri de hemen yapımına başladı. Başkan Tezcan da yapım süresince sık sık işçilerin yanında durup çizdiği projenin hayata geçmesini izledi.

KÖPRÜNÜN AYAKLARI MİNARE ŞEKLİNDE YAPILDI

30 ton dut ağacı ile 20 ton demirin kullanıldığı köprü 6 ayda tamamlanarak ilçe halkının kullanımına açıldı. Köprünün ayakları minare şeklinde yapılırken, her iki tarafa toplam 210 bin metrekare genişliğinde mesire alanları yapıldı.

Keresteci başkan ve belediye işçileri köprü yaptı

KÖPRÜYE ÇIKMAYA KORKUYORLAR

Açılmasıyla birlikte Andırınlılar başta olmak üzere çevre ilçe ve illerden insanlar köprüyü ziyarete gidiyor. Bazı kişiler 100 metre yüksekliğinde olan köprüden korkarak geçerken, yürüyenler ise köprü üzerinde manzaranın tadını çıkarıyorlar. Ziyarete gelenler hem köprüyü hem de mesire alanlarını çok beğendiklerini belirterek, "Çok yüksek ancak korkarak da olsa geçiyoruz. Sadece bu köprüyü görmek için başka şehirlerden geldik. Gerçekten büyük bir hizmet, herkesi burayı görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Keresteci başkan ve belediye işçileri köprü yaptı

MALİYETİ 300 BİN LİRA

Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan ise köprünün bin 200 ton taşıma kapasitesine sahip ve bir otomobil geçebilecek genişlikte olduğunu söyledi. Köprünün 300 bin liraya mal olduğunu ifade eden Tezcan, şöyle konuştu:
"Köprü yapmaya karar verdikten sonra piyasadan teklif toplattım ancak baktım ki maliyeti 5 milyon lirayı buluyor. Atölyemizi kurup işçilerle ben yapmaya karar verdim. Çalışmalara başladık, 6 ay gibi kısa bir sürede köprümüzü tamamladık. İnternetten de araştırdım buna benzer bir tane İsveç'te 60 santimetre genişliğinde yapılmış onun fiyatı da yaklaşık 25 milyon lira civarında. Dünyada buna benzer başka yerde rastlayamadım. Üzerinden araç da geçebilen dünyanın en uzun ve en geniş yaya asma köprüsünü Andırın'a yaptık. İlçemiz için gerçekten bir cazibe yeri oldu. Her yerden köprüyü ziyarete geliyorlar, yine köprünün bir ayağına ilçemizin sembollerinden olan kalelerimizin benzeri kale yaptık."

Keresteci başkan ve belediye işçileri köprü yaptı

Keresteci başkan ve belediye işçileri köprü yaptı

Keresteci başkan ve belediye işçileri köprü yaptı


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