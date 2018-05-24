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Kerimcan Kamal: Dolara karşıyım

Televizyoncu, gazeteci ve yazar Kerimcan Kamal, "Hayatlarımızı dolar sahiplerinin belirlemesine karşıyım" diyerek doların yükselmesine olan tepkisini dile getirdi.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 09:25..
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Bir süredir mesleğini yapmayan gazeteci, televizyoncu ve yazar Kerimcan Kamal, Ayşe Arman'la bir röportaj gerçekleştirdi. Kamal, yeni çıkacak kitabı 'Karşı' ile ilgili soruları yanıtlarken, Arman'ın "Neye karşısın?" sorusuna verdiği "Dolara karşıyım" yanıtı dikkat çekti.

Kerimcan Kamal: Dolara karşıyım

"DOLARIN BİZZAT KENDİSİNE KARŞIYIM"

Kamal, "Neye mi karşıyım? Her şeye karşıyım! Dolara karşıyım. Hayatlarımızı, dolar sahiplerinin belirlemesine karşıyım. Kapitalizme karşıyım. Doların bizzat kendisine karşıyım! Bir başka memleketin, karşılığı olmadan dilediğince bastığı bir kâğıdın, benim ülkemi fakir bırakmasına karşıyım! Eğer onların füzeleri, uçakları ve bilumum silahları olmasa, dolar olur mu? Demek ki dolar yok, tehdit var! Ülkemi tehdit edenlere de karşıyım!" dedi.

Röportajın tamamı için tıklayınız.

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