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Kerkük Valisi direnme çağrısı yaptı

Irak ordusu Kerkük'e operasyon başlattıktan sonra Kerkük Valisi halka direnme çağrısı yaptı.

16.10.2017 - 01:57
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Kerkük Valisi direnme çağrısı yaptı

Irak ordusu Kerkük'e operasyon başlattıktan sonra bölgede hareketlilik hakim. Operasyonun başladığına dair görüntülerin sosyal medyaya düşmesnin ardından Kerkük'te sokaklara çıkanlar olduğu belirtiliyor.

"KENTİ TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw'a konuşan Kerkük'ün azledilen Valisi Necmettin Kerim kenti teslim etmeyeceklerinin söyledi.

Kerim yaptığı açıklamada, "Düşmanların Kerkük'e girişine izin veren her kimse haindir." dedi.

Aynı zamanda halka silahlanma çağırısı yaptığı da belirtiliyor.

Kerkük Valisi direnme çağrısı yaptı

İBADİ'NİN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, bölgede bulunan halka karşı silah kullanmayacaklarını açıklamıştı. Ancak Vali Kerim'in yaptığı bu çağrı sonrası Irak güvenlik güçleriyle bir çatışma olup olmayacağı merak konusu oldu.

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