taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8380
EURO
4,5179
ALTIN
154,06
PETR
63,3100

Kerkük petrolünün İran'a akması için ilk adım

Irak, Kerkük petrollerinin İran'a taşınması konusunda anlaşma imzaladı. Petrol ihracatı yakında başlayacak.

AA | 09.12.2017 - 12:24..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Kerkük petrolünün İran'a akması için ilk adım

Kerkük petrolünün İran'a akması için ilk adım

Irak'ın Kerkük kentinde, ABD'nin öncülüğünde, Kürtlerin de yer alacağı ortak operasyonlar komutanlığı oluşturuldu. ABD birlikleri, Kerkük'te K1 üssüne konuşlandı. Bu arada İran yönetimi, bölgede yeniden söz sahibi olabilmek için harekete geçti. Hem de petrol anlaşmasıyla.

GÜNLÜK 60 BİN VARİL

Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, yaptığı yazılı açıklamada, "Kerkük petrollerinden, günlük 30 ila 60 bin varil petrolün İran'a ihraç edilmesi için iki ülke arasında anlaşma imzalandı." ifadelerine yer verdi.

Iraklı Bakan, anlaşmanın Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ile İran tarafı arasında imzalandığını belirtti.

"YENİ BİR KAPI"

SOMO Genel Müdürü Ala Yasiri de, "Bu anlaşma Irak'a Kerkük petrolleri ihracatı için yeni bir kapı eklemiş olacak. Petrol ihracatı yakında başlayacak." dedi.

KASRI ŞİRİN PETROL HATTI

İran Petrol Bakanı Bejen Zengene, daha önce Kerkük-Kasrı Şirin petrol boru hattı döşeyeceklerini açıklamıştı.

Kerkük petrolünün İran'a akması için ilk adım

İlginizi Çekebilir
Türkiye'ye gelen turist sayısı
Türkiye'ye gelen 29 milyonu aşkın yabancı ziyaretçinin yüzde 63'ünün tercihi İstanbul ve Antalya oldu.
Trabzon 11 ayda 2 milyon turisti ağırladı
Doğu Karadeniz'in tarih, deniz, dağ ve yayla turizmi açısından en zengin illerinden Trabzon'u, yılın 11 ayında 2 milyon 125 bin kişi ziyaret etti.
Mehmet Şimşek'ten Almanya'ya Gümrük Birliği uyarısı
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda sorun çıkaran Almanlara, "kendi ayaklarına sıkıyorlar" uyarısında bulundu.
Kredi borcundan yasal takibe girenlerin sayısı azaldı
İlk on ayda bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 azaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Şimşek'ten Almanya'ya Gümrük Birliği uyarısı

Mehmet Şimşek'ten Almanya'ya Gümrük Birliği uyarısı

24
Kaleci O'Brien'ın sevgilisi intihar etti

Kaleci O'Brien'ın sevgilisi intihar etti

15
Hadise'den estetik iddialarına yanıt

Hadise'den estetik iddialarına yanıt

32
İsrail'in saldırısında yaralı sayısı yükseldi

İsrail'in saldırısında yaralı sayısı yükseldi

145
CHP'de gündem Battal İlgezdi

CHP'de gündem Battal İlgezdi

101
İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

14
6 CHP'li belediyeye müfettiş gönderildi

6 CHP'li belediyeye müfettiş gönderildi

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM