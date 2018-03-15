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Kerkük'e dikilen Talabani'nin heykeli kaldırıldı

Irak'ın Kerkük kentindeki tarihi kaleye, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin dikilen heykeli kısa bir süre sonra Kerkük polisi tarafından kaldırıldı.

AA | 15.03.2018 - 17:32..
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Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, düzenlediği basın toplantısında, "Yerel hükümet ve polise müracaat edilmeden Kerkük'te dikilen eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin heykeli kaldırıldı.'' dedi.

İZİN ALMADAN DİKİLDİ

Heykelin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük İl Teşkilatı tarafından dikildiğine dikkati çeken Ömer, resmi yerlerden gerekli izinler alınmadan bu tür adımların kentte yasa boşluğuna neden olacağını dile getirdi.

Kerkük'e dikilen Talabani'nin heykeli kaldırıldı

Ömer, Kerkük'te kardeşliği ve birlikte yaşama kültürünü zedeleyen her türlü hareket ve adımların engellenmesi için çalıştıklarını belirtti.

Kerkük'e dikilen Talabani'nin heykeli kaldırıldı

Nevruz kutlamalarının yaklaştığı bu günlerde kentteki kardeşlik vesükunetin korunmasının önemine değinen Ömer, "Önümüzdeki günlerde yapılacak Nevruz kutlamaları çerçevesinde kardeşlik, barış ve dostluğun ön plana çıkması gerekiyor. Nevruz'un huzur ve barış içinde geçmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

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