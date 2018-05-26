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Kerkük'te 5 DEAŞ'lı öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 5 militan öldürüldü.

AA | 26.05.2018 - 14:35..
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DEAŞ

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün güneyinde düzenlenen hava saldırısında 5 DEAŞ militanı öldürüldü.'' dedi.

MAĞARALAR DA İMHA EDİLDİ

Hava saldırısının Kerkük'ün güneyindeki Reşat kasabası yakınındaki dağlık bölgede gizlenen DEAŞ kalıntılarına yönelik gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kemal, "Kırsal kesimlere saklanan DEAŞ kalıntılarına yönelik düzenlenen hava saldırısı Uluslararası Koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından gerçekleşti. Saldırı ile birlikte teröristlerin gizlendikleri mağaralar da imha edildi." şeklinde konuştu.

Kentin güneyinde gizlenen terör örgütü DEAŞ militanlarının bölge halkı için zaman zaman güvenlik sorunu oluşturduğunu belirten Kemal, "DEAŞ kalıntılarına yönelik çözüm bulunması gerekiyor. Aksi takdirde bölge insanı için bu huzursuzluk devam edecektir." ifadesini kullandı.

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