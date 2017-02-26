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Kerkük'te 7 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Uluslararası koalisyon güçlerinin Kerkük'e bağlı iki köyde DEAŞ'a yönelik hava saldırısında 7 militan öldürüldü.

26.02.2017 - 17:31
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Kerkük'ün güneybatısındaki Peşmerge komutanlarından Albay Hiva Abdullah, AA muhabirine, koalisyon güçlerinin kente bağlı Dakuk ilçesinin DEAŞ kontrolünde bulunan Geyda ve Sumud köylerindeki örgüt hedeflerine yönelik saldırı düzenlediğini belirterek, söz konusu saldırı sonucu 7 militanın öldürüldüğünü söyledi.

SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Abdullah, bu köylerde yuvalanan militanların Kerkük kent merkezine yönelik eylem planladıklarının anlaşıldığını, bu nedenle hava saldırısının düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Kerkük'ün Havice ilçesi ile ona bağlı Zab ve Riyad kasabalarında Haziran 2014'ten bu yana kontrolü tamamen elinde bulunduran terör örgütü DEAŞ'ın, kentin bazı bölgelerinde ise kısmi hakimiyeti söz konusu.

Irak hükümeti, Musul'u kurtarma operasyonu öncesi Kerkük'ün iç güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğu bilinen DEAŞ kontrolündeki Havice'ye askeri harekat başlatmaması nedeniyle eleştiriliyor.

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