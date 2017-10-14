Kerkük'te askeri gerilim devam ediyor

Kerkük'ün Havice ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan geri alınmasının ardından, Irak ordusu, Haşdi Şabi ve federal polis güçlerinin bölgeye yönelik askeri sevkiyatlarını artırarak Peşmergeye karşı konuşlanması, gerginliğin en üst seviyeye çıkmasına neden odu.

Peşmerge güçleri özellikle kent merkezindeki havalimanı ve K1 Askeri Üssü ile Irak Kürt Bölgesel Yöentimi'nin (IKBY) elinde tuttuğu petrol kuyusu çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırmış durumda.

MESAFE 10 METRE

AA muhabirine konuşan Kerkük'ün batısındaki Mekteb Halid Cephesi'nin Peşmerge komutanlarından Albay Behçet Ömer Selim, "Bazı bölgelerde Haşdi Şabi ile aramızdaki mesafe 10 metreye kadar düşüyor." dedi.

HENDEKLER GENİŞLETİLDİ

Haşdi Şabi'nin olası operasyonuna karşı güçlü bir savunma göstermek için DEAŞ döneminde kazdıkları hendekleri 7 metre genişletip, 3 metre derinleştirdiklerini ve devamlı şekilde mevzileri kum torbalarıyla desteklediklerini ifade etti.

SEVKİYAT YAPILIYOR

Çevre bölgelerin dışında Erbil, Duhok ve Süleymaniye kentlerinden de binlerce Peşmerge'nin Kerkük kent merkezinde konuşlandırıldığının altını çizen Selim, Mekteb Halid'de 6 bin, 5'inci Batı Cephesi'nde 2 bin, kent içerisinde 3 bin, güneyindeki Tazehurmatu ve Beşir'e giden yol istikametinde ise 4 ila 10 bin Peşmergenin hazır beklediğini ileri sürdü.

Haşdi Şabi'nin iki gün önce Kerkük-Bağdat karayolunu kontrol altına almasından sonra, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesindeki Peşmergelerle bağlantı kurmak için kendilerine özel askeri yol açtıklarını aktaran Selim, Tuzhurmatu'da ise bin 500 Peşmergenin bulunduğunu iddia etti.