Kerkük'te bombalı saldırı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, Kaputaş Plajı'nda denize girdi. İlçede sıcağın etkisiyle bazı ağaçlar da çiçek açtı.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Saygıner, 15. kez birinci oldu.

Semih Saygıner bir kez daha Türkiye şampiyonu

Aykut Kocaman, neden yedek kaldığını soran Ozan'a, yaptığı bireysel hatalardan dolayı gol yediklerini ve bu yüzden yedek kaldığını söyledi.

1 Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda Rus ruleti oynayan Astsubay üstçavuş Rıdvan Çetin hayatını kaybetti.

2 Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya ABD'nin Chicaho kentinde hava soğukluğu hayatı olumsuz etkiledi. Eksi 20 dereceye kadar ulaşan dondurucu soğuk, halkın uyarılmasına neden oldu.

3 Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu Abdullah Gül'ün KHK eleştirisinin sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Birkaç gündür konuşuluyor. Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır. Açıkça söyleyeyim." dedi.

4 Fatih Terim: Florya'daki görüşmeler dışarı sızdırılıyor Hasan Şaş ile Florya'da yaptığı görüşmenin basına yansıdığını söyleyen Fatih Terim, "Florya adeta haber merkezi gibi olmuş" dedi.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakışımız sömürgeciler gibi değil Türkiye-Çad İş Forumu'nda Türk ve yabancı iş insanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika'yı hala sömürmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

6 Hande Yener Seren Serengil kavgası ortalığı karıştırdı Hande Yener, telifmetrenin araştırmasına göre radyolarda şarkıları en çok çalınan isim oldu. Telifmetre'nin bu araştırması Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında masaya y