Kerkük'te doğalgaz şirketi yöneticisine silahlı saldırı

Kerkük Polis Teşkilatında görevli Albay Adil Zeynelabidin, hükümete bağlı Kuzey Doğalgaz Şirketi Müdür Yardımcısı Yunus Muhammed ve beraberindeki korumasının kent merkezinin güneyinde silahlı saldırıya uğradığını belirtti.
KORUMASI DA ÖLDÜ
Albay Zeynelabidin, Yunus Muhammed ve korumasının olay yerinde hayatını kaybettiğini, faillerin yakalanması için de soruşturma başlatıldığını aktardı.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, yaptığı açıklamada son bir ay içinde kentte kaçırma ve soygun olaylarının arttığını belirtmişti.