Kerkük'te enerji nakil hatlarına sabotaj

Kerkük Valilik binasında basın toplantısı düzenleyen Kerkük Valisi Rakan Sait, ''Kerkük ile Tuzhurmatu ilçesi arasında bulunan 3 enerji nakil hattı terör saldırısına uğradı.'' dedi.

KENTE ENERJİ VERİLEMİYOR

Hatların patlayıcılarla hedef alınması sonucu gerek Kerkük gerekse çevre ilçelerde elektrik kesintileri yaşandığını belirten Sait, ''Enerji nakil hatlarının teröristlerce bombalanmasıyla birlikte Kerkük'te iki günden beri elektrik yok denecek kadar az. Bir tek Kerkük merkezi değil kente bağlı birçok ilçe ve köye de elektrik verilmiyor.'' diye konuştu.

Enerji nakil hatlarının onarımı için Kerkük Elektik Dairesi Onarım ve Bakım ekibinin bölgeye intikal ettiğini belirten Sait, ''24 saat içinde hatların bir kısmının onarılması ile birlikte kente yeniden elektrik hizmeti sağlanacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Sait, son üç yıldır Erbil'de özel bir şirketten temin ettikleri elektrik hizmetinin yarıya düşmesinin de olumsuz etkisi olduğunu sözlerine ekledi.