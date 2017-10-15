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Kerkük'te gergin bekleyiş sürüyor

Bağdat'a bağlı güçler şehrin güneyinde konuşlandı. Kontrolü sağlamak için girmeye hazırlanıyor.

15.10.2017 - 11:19
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Kerkük'te gergin bekleyiş sürüyor

Kerkük'te gergin bekleyiş sürüyor

OPERASYON AN MESELESİ

Kerkük'ün güneyinde konuşlanan Irak güvenlik güçlerinin, Kerkük Askeri Havalimanı ve petrol kuyularını Peşmerge'den geri almak için operasyona başlaması an meselesi.

Kerkük'te gergin bekleyiş sürüyor

SİVİLLER EVLERİNDEN ÇIKAMIYOR

Gerginliğin dorukta olduğu Kerkük'ün birçok bölgesinde sokakların boş olduğu görülüyor. Kerküklü siviller, yaşanan gerginliğin yol açabileceği çatışmadan dolayı evlerinden çıkamıyor.

Siviller sokaklara çıkamıyor fakat Barzani destekli PKK'lılar Kerkük sokaklarında propragan faaliyetleri yapıyor.

Kerkük'te gergin bekleyiş sürüyor

PEŞMERGELER SOKAKLARDA CİRİT ATIYOR

Kentte Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde ise gönüllüler taşıdıkları silahlarla Peşmergelerle sokaklarda dolaşıyor.

Irak Parlamentosunca görevden alınan Kürt kökenli Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in Kerkük'te Peşmerge kıyafeti giymiş onlarca silahlı kişiyle birlikte olduğu fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı.

TÜRKMEN CEPHESİ BÜROSUNA SALDIRI

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, yaptığı açıklamada, Kerkük'e bağlı Leylan bölgesinde ITC binasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek "Bu tür silahlı saldırılar, bazılarının uğraşmasına rağmen bizleri çatışmaya sürüklemeyecek." dedi.

Kerkük'te gergin bekleyiş sürüyor

Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'ye de seslenerek anayasa ve hukuka uymasını istedi.

Öte yanda Haşdi Şabi komutanlarından ve Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri de yaptığı açıklamada, "Peşmerge'ye yönelik saldırı düzenleneceği haberleri doğru değil. Peşmerge mevzilerine saldırı emri almadık." ifadesini kullandı.

Irak İçişleri Bakanı Kasım Araci, Kerkük Polis Müdürü'nü telefonla arayarak halkın yanında olması ve herkesin güvenliğini sağlaması talimatı vermişti.

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