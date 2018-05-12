Kerkük'te patlama: 3 kişi öldü

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, 2020 yılında Mars'a mini bir helikopter fırlatacaklarını açıkladı.

İstanbul'da, iş vaadiyle yurt dışından getirdikleri kadınlara tehdit ve işkenceyle fuhuş yaptıran çete çökertildi. Düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 9 kişilik çete, polis tarafından yakalandı.

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Başbakan'dan Anneler Günü mesajı

Başbakan Yıldırım, "İyi bir insan, iyi bir toplum olmanın ilk şartı, annelerin kadrini kıymetini bilmek ve onları her zaman baş tacı yapmaktır." ifadesini kullandı.