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Kerkük'te patlama: 3 kişi öldü
Kerkük'ün güneyindeki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi | 12.05.2018 - 20:06..
Haberler
Dünya
Kerkük'ün güneyindeki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.
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