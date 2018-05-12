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Kerkük'te patlama: 3 kişi öldü

Kerkük'ün güneyindeki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 20:06..
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Kerkük'te patlama: 3 kişi öldü

Kerkük'ün güneyindeki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

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