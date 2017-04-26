Kerkük'te PKK yandaşlarından Türkiye protestosu

Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük kent merkezinin Kale Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, ellerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrakları ile Hasır Pazarı Meydanı'na kadar yürüdü.

Terör örgütü yandaşları, yaklaşık 15 dakika süren yürüyüşte TSK'nın PKK hedeflerine hava saldırısı düzenlemesini protesto etti. Bu sırada güvenlik güçlerinin gruptakilere müdahale etmemesi dikkati çekti.

Kerkük'te IKBY bayrağının asılması ve kentin IKBY'ye bağlanması için referandum kararlarını aldıran Vali Necmeddin Kerim'in, Kerkük'te terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine karşı göz yumması tepkiyle karşılanıyor.