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Kerkük'te PKK'lı teröristler Türkmenleri endişelendirdi

Irak ordusu Kerkük'ün bazı bölgelerinde kontrolü sağlayarak ilerliyor, Kerkük'teki Türkmenler ise bölgede PKK'nın varlığından rahatsız.

16.10.2017 - 10:24
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, terör örgütü PKK'nın Kerkük sokaklarına indiğini belirterek, bunun Türkmenleri endişelendirdiğini ifade etti.

Salihi, "Terör örgütü PKK unsurları Kerkük'teki durumu fırsat bilerek, kentin sokaklarında dolaşmaya başladı.

TÜRKMENLER ENDİŞELİ

Bu durum, can güvenliği olmayan Türkmenleri ayrıca endişelendiriyor." dedi.

Kerkük'te PKK'lı teröristler Türkmenleri endişelendirdi

"KERKÜK İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE PKK'DIR"

Bağdat yönetimini durumun takibi ve PKK'lıların Kerkük'ü terk etmesi için göreve çağıran Salihi, "Kerkük için en büyük tehlike PKK'dır. Yaptıkları eylemlerle kentteki toplumsal barışı tehlikeye atıyorlar.

Bağdat ve Kerkük askeri üssündeki ABD'lilerin duruma müdahil olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kerkük'te PKK'lı teröristler Türkmenleri endişelendirdi

Kerkük'te PKK'lı teröristler Türkmenleri endişelendirdi

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