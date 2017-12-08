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Kerkük'te polislere saldırı düzenlendi

Irak'ta Kerkük kentinde polis araçlarına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından iki el bombası atıldı.

AA | 08.12.2017 - 02:09..
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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, yaptığı açıklamada, "Kerkük kent merkezindeki Almaz semtinde Terörle Mücadele Polis devriyesine saldırı düzenlendi." dedi.

Kerkük'te polislere saldırı düzenlendi

"İKİ EL BOMBASI ATTILAR"

Saldırganların kim olduğuna ilişkin henüz sağlıklı bilgiye ulaşmadıklarını belirten Kamil, "Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler kullandıkları araçtan iki el bombasını polis aracına attılar. Daha sonra otomatik silahlarla saldırıyı sürdürdüler." diye konuştu.

Polislerin de saldırganlara karşılık verdiğini kaydeden Kamil, "Saldırıda can kaybı yaşanmadı ancak devriye aracında hasar oluştu. Saldırıdan sonra ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı." ifadelerine yer verdi.

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