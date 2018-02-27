Kerkük'te Türkmen bürosuna saldırı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suudi Arabistan'dan ülkeyi ziyaret etmek için davet aldığını ve en kısa zamanda buna icabet edeceğini bildirdi.

Nobel ödüllü Tevekkül Karman, Şirin Ebadi ve Mairead Maguire Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret ederek, yaşananları tanıklarından dinledi.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplanan kentte kar kalınlığı 10 santime yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia huzurunda, iki ülke arasında bazı anlaşmalar imza edildi.

1 İngiliz politikacı: AB ile ilişkimiz Türkiye gibi olmalı İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Brexit sonrası Brüksel ile Türkiye'ninkine benzer bir ilişki kurulabileceğini söyledi.

2 Aydın’da milyonlarca arı telef oldu Arıcılığın yaygın olduğu Karpuzlu yöresinde, çiçeklerin açması ile bal ve polene çıkan milyonlarca işçi arı kovana zehirlenmiş vaziyette döndü.

3 Kış Olimpiyatları'ndaki siber saldırıdan Rusya suçlandı Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nın açılışında internet ve kablosuz ağ erişiminin kesilmesine yol açan siber saldırının Rus ajanları tarafından düzenlendiği iddia edildi.

4 Hollanda'da başörtüsünü çıkarmayan kız çocuğuna saldırı Emmeloord kentinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, başörtüsünü çıkarmak istemediği gerekçesiyle iki kişinin saldırısına uğradı.

5 Suudi Arabistan, Lübnan Başbakanı Hariri'yi 'davet etti' Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suudi Arabistan'dan ülkeyi ziyaret etmek için davet aldığını ve en kısa zamanda buna icabet edeceğini bildirdi.

6 Trump'ın sığınmacı tasarısı mahkemeden döndü ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin "çocuk yaşta ülkeye yasa dışı olarak getirilmiş yüz binlerce gencin sınır dışı edilmesini" talep eden kararı ile ilgili başvurusunu reddetti.