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Kerkük'te Türkmen bürosuna saldırı

Irak Türkmen Cephesi Musalla Bürosu'na kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi

AA | 27.02.2018 - 02:00..
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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin ITC Musalla Bürosu'na RPG ve otomatik silahlarla saldırıda bulunduğunu söyledi.

Saldırının ardından bölgeye gelen Terörle Mücadele Polis güçlerinin güvenlik çemberi oluşturduğunu dile getiren Kamil, saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

Bürolarına yönelik silahlı saldırıların artmaya başladığını ifade eden ITC Musalla Büro Sorumlusu Mutasam Kasapoğlu ise saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak büroda hasar meydana geldiğini aktardı.

Bürolarının hükümet güçleri tarafından korunmasını isteyen Kasapoğlu, "Bir türlü önüne geçilemeyen bu saldırıların Terörle Mücadele Polis güçleri tarafından engellenmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

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