Kerkük'te Türkmen yönetici ve ailesine silahlı saldırı

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, "Irak Türkmen Cephesi yöneticilerinden Ahmet Bulavalı ve ailesinin de bulunduğu araca kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.'' ifadesini kullandı.

Kamil, saldırıda yaralanan Irak Türkmen Cephesi Bulava köyü büro sorumlusu Bulavalı, eşi ve kardeşinin Kerkük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını belirtti.

4 AYDA 19 TÜRKMEN KATLEDİLDİ

Kerkük kentinde son dönemde Türkmenlere yönelik suikastlar dikkati çekiyor. Kerkük'te 4 ay içinde 19 Türkmen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Zengin petrol yataklarına sahip Kerkük'teki Türkmenlere karşı 16 Ekim 2017'den bu yana farklı tarihlerde çeşitli silahlı saldırılar gerçekleştirildi. Saldırıların "suikast" şeklinde düzenlenmesi ve çoğunun "faili meçhul" kalması, kentteki tüm Türkmenleri tedirgin etmeye başladı.



Saldırıların hedefinde siyasetçi ve öğretim görevlileri başta olmak üzere Türkmenler içinde farklı sosyal altyapıya sahip kişiler yer alıyor.



Kerküklü Türkmen siyasetçiler, saldırıların arkasında bölgede etnik bir çatışmanın fitilini yakmaya çalışan, Türkmen kimliğini savunan kişileri hedef alan "karanlık eller"in bulunduğunu, bunun yaklaşan genel seçimler öncesi yıldırma amaçlı uygulandığını belirtiyor.