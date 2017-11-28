Kerkük'te Türkmeneli televizyonunun bürosuna saldırı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 'Torba tasarı'da, engelliler için uygulanacak ÖTV muafiyeti de açıklandı.

Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning, Kuzey Kore'nin muhtemel bir füze denemesi yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanan Aydın eski İl Kültür Turizm Müdürü Nuri Aktakka ve eşi Lütfiye Aktakka tutuklandı.

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Pentagon'dan PYD'ye dağıtılan silahlar hakkında açıklama

PYD'ye silahların dağıtılma sebebini DEAŞ ile mücadeleleri olarak gösteren Pentagon, geri toplamak için de yeni hedef koydu.