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Kerkük'te Türkmeneli televizyonunun bürosuna saldırı

Kerkük'te Türkçe yayın yapan Türkmeneli televizyonunun binasına silahlı saldırının yapıldığı bildirildi.

AA | 28.11.2017 - 23:42..
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Kerkük'te Türkmeneli televizyonunun bürosuna saldırı

Türkmeneli televizyonunun,  Kerkük'ün Altunköprü kasabasındaki bürosuna yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

"OTOMATİK SİLAHLARLA SALDIRDILAR"

Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, yaptığı açıklamada, “Kerkük'ten yayın yapan Türkmeneli televizyonunun Altunköprü bürosuna kimliği belirsiz kişilerce otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda büroda görevli bir koruma yaralandı. Binada hasar oluştu.” ifadesini kullandı.

Ömer, olayla ilgili inceleme başlattıklarını kaydetti. Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

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