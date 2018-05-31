taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.950
USD
4,5337
EURO
5,2913
ALTIN
189,71
PETR
78,3300

Kerkük’ten Anadolu’ya İrfanî Türküler

Saye Müzik Topluluğu, Kerkük'ten Anadolu'ya İrfanî Türküler başlıklı konserle,2 Haziran Cumartesi akşamı, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbullularla buluşacak.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 17:10..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Konserde, Kerküklü sanatçılar Ahmet Tuzlu ve Ahmet Benne, Şanlıurfalı gazelhan Bekir Çiçek, Erzurumlu mahalli sanatçı Yakup Aktaş, Türk halk müziğinin efsane sanatçılarından Mükerrem Kemertaş’ın oğlu Tuncay Kemertaş, Elazığlı halk müziği sanatçıları Adnan Çilesiz ve aynı zamanda konserin şefliğini de üstlenen Turgay Coşkun solist olarak sahne alacak.

KLASİK ESERLERİ DİNLEME İMKANI

Geniş bir coğrafyanın tasavvufi ve müzikal zenginliğinin aynı sahnede buluşacağı gecede Şanlıurfa, Elazığ (Harput), Erzurum ve Kerkük’ten tasavvufi türküler, ilahiler, hoyratlar ve gazeller seslendirilecek. Seyirciler, eserleri klasik icralarının yanı sıra modern düzenlemeleriyle de dinleme imkânı bulacaklar.

Kerkük’ten Anadolu’ya İrfanî Türküler

ÖNE ÇIKAN ESERLER

Konserde yirmi iki eser seslendirilecek. Seyreyle Güzel, Susuzam Çölde, Şem-a Yanar Pervaneler, Rahmeyle Mene, Ya Habib Allah, Arzuhal İçin Sultana Geldim, Dilimizle Diyelim ve Can Kerkük bu eserden bazıları.

KONSERLER ÜCRETSİZ

Konserde solistlere; kemanda Ertuğrul Coşkun, udda Hasan Sümbüllü, bas gitarda Burak Demir, viyolonselde Onur Akkuş, kavalda Ahmet Mustafa Yelden, perküsyonda Burak Çakır, Veysel Ateş ve Emre Güney, bağlama da ise Erkan Şölen ve Candeniz Eroğlu eşlik edecek.

Ramazan İstanbul etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek Kerkük’ten Anadolu’ya İrfanî Türküler başlıklı konser, saat 21.45’te başlayacak ve ücretsiz olacak.

Kerkük’ten Anadolu’ya İrfanî Türküler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

277
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

632
Mehmet Ağar AK Parti için sahada

Mehmet Ağar AK Parti için sahada

116
Altının fiyatı dolar kurunun etkisiyle düştü

Altının fiyatı dolar kurunun etkisiyle düştü

94
Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

257
Suudi Prenses Vogue dergisine kapak oldu

Suudi Prenses Vogue dergisine kapak oldu

79
Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM