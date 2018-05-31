Konserde, Kerküklü sanatçılar Ahmet Tuzlu ve Ahmet Benne, Şanlıurfalı gazelhan Bekir Çiçek, Erzurumlu mahalli sanatçı Yakup Aktaş, Türk halk müziğinin efsane sanatçılarından Mükerrem Kemertaş’ın oğlu Tuncay Kemertaş, Elazığlı halk müziği sanatçıları Adnan Çilesiz ve aynı zamanda konserin şefliğini de üstlenen Turgay Coşkun solist olarak sahne alacak.

KLASİK ESERLERİ DİNLEME İMKANI

Geniş bir coğrafyanın tasavvufi ve müzikal zenginliğinin aynı sahnede buluşacağı gecede Şanlıurfa, Elazığ (Harput), Erzurum ve Kerkük’ten tasavvufi türküler, ilahiler, hoyratlar ve gazeller seslendirilecek. Seyirciler, eserleri klasik icralarının yanı sıra modern düzenlemeleriyle de dinleme imkânı bulacaklar.

ÖNE ÇIKAN ESERLER

Konserde yirmi iki eser seslendirilecek. Seyreyle Güzel, Susuzam Çölde, Şem-a Yanar Pervaneler, Rahmeyle Mene, Ya Habib Allah, Arzuhal İçin Sultana Geldim, Dilimizle Diyelim ve Can Kerkük bu eserden bazıları.

KONSERLER ÜCRETSİZ

Konserde solistlere; kemanda Ertuğrul Coşkun, udda Hasan Sümbüllü, bas gitarda Burak Demir, viyolonselde Onur Akkuş, kavalda Ahmet Mustafa Yelden, perküsyonda Burak Çakır, Veysel Ateş ve Emre Güney, bağlama da ise Erkan Şölen ve Candeniz Eroğlu eşlik edecek.

Ramazan İstanbul etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek Kerkük’ten Anadolu’ya İrfanî Türküler başlıklı konser, saat 21.45’te başlayacak ve ücretsiz olacak.