taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.609
USD
3,8160
EURO
4,6730
ALTIN
163,47
PETR
68,7800

Kerkük'ten kaçan Peşmerge 'PYD'ye yardım ederiz' diyor

Talabani'nin Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı peşmergeleri, Afrin'de TSK'ya karşı PYD'ye yardım etmek istediklerini ilan etti. Açıklama KYB yetkilisi Mala Bahtiyar'dan geldi.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 11:51..
  1. Haberler
  2. Dünya
Kerkük'ten kaçan Peşmerge 'PYD'ye yardım ederiz' diyor

Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden küstah bir tepki geldi. Talabani'ye bağlı Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisinin politbüro üyesi Mala Bahtiyar, Peşmerge'nin TSK'ya karşı koymak için Afrine destek birlik göndermeye hazır olduklarını belirtti.

Kerkük'ten kaçan Peşmerge 'PYD'ye yardım ederiz' diyor

PEŞMERGE GÖNDERMEK İSTİYORLARMIŞ

KYB'nin bir toplantısına katılan Bahtiyar, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zeytin Dalı operasyonu hakkında gelen sorulara cevap veren Bahtiyar, TSK karşısında Afrin'e Peşmerge yollamak istediklerini açıkladı.

Bahtiyar, “Bölge ülkeleri, özellikle de Türkiye tavrımızın ne yönde olduğunu biliyor. Mümkün olursa Afrin’e şimdi yardım ederiz. İzin verilirse güçlerimizi göndeririz” sözleriyle Afrin'de teröristlerle birlikte olacaklarını skandal bir biçimde açıkladı.

ANKARA İLE MÜZAKERE

Bahtiyar tehdit nityeliğindeki açıklamalarının arkasına, öncelikle Ankara ile kararın müzakere edileceği, eğer olumlu bir sonuç elde edilmezse Peşmerge'nin Afrin'e gönderileceğini belirtti.

IKBY'nin Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı Afrin’deki Suriyeli Kürt güçlerine TSK’ya karşı koymaları için destek birlikleri göndermeye hazır olduğunu söyleyen Bahtiyar, birlikleri göndermeden önce Ankara’ya yakın zamanda bir müzakere heyeti göndereceklerini ekledi.

Kerkük'ten kaçan Peşmerge 'PYD'ye yardım ederiz' diyor

KAÇAK PEŞMERGE TSK'YA KARŞI

Geçtiğimiz aylarda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sonrasında çıkan olaylarda Irak merkezi hükümeti Haşdi Şabi orduları ile Kerkük'e operasyon gerçekleştirmiş, Kerkük'ten Erbil'e kadar uzanan hat boyunca Peşmerge kaçarak geri çekilmişti.Kerkük'ten kaçan Peşmerge 'PYD'ye yardım ederiz' diyor

Şimdi ortaya çıkan bu durumda Türkiye'yi tehdit ederek gözdağı vermeye çalışan Bahtiyarın sözleri "İbdai'nin ordusundan kaçan Peşmerge Türkiye'ye karşı" yorumlarını beraberinde getirdi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

72
PKK'nın sivil yalanı

PKK'nın sivil yalanı

113
Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

288
Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

91
Afrin harekatında milli mühimmat damgası

Afrin harekatında milli mühimmat damgası

106
Afrin operasyonunda son durum

Afrin operasyonunda son durum

46
El Kebir'in fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı

El Kebir'in fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM