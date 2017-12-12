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Kremlin: Suriye'deki hava ve deniz üsleri korunacak

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün açıkladığı kısmi asker çekme planına rağmen, gerektiğinde "teröristleri" vurabilmek için Suriye'deki deniz ve hava üssünü muhafaza edeceğini açıkladı.

REUTERS | 12.12.2017 - 15:37..
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qeqwe

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün açıkladığı kısmi asker çekme planına rağmen, gerektiğinde "teröristleri" vurabilmek için Suriye'deki deniz ve hava üssünü muhafaza edecek.

ÜSLERE İLİŞKİN AYRINTILAR BELLİ OLUYOR

Putin, Suriye'deki Rus askeri varlığının, görevini tamamlayan önemli bir kısmının çekilmesi için emir verdiğini dün söylemişti.

Mart ayında yeniden seçime girecek olan Putin, asker çekme kararını, Suriye'deki Rus Hmeymim askeri üssüne dün yaptığı ani ziyaret sırasında açıkladı.

Rus hükümet sözcüsü Dmitry Peskov, "Suriye'yi kurtarma ve Suriye topraklarını teröristlerden alma operasyonlarının tamamlanmış olması sayesinde, artık geniş kapsamlı muharip güçte birlik bulundurmak gereksizdir." dedi.

DENİZ VE HAVA ÜSLERİ KALACAK

Ancak Peskov, Lazkiye vilayetindeki Hmeymim hava üssü ile Tartous limanındaki deniz üssünü muhafaza edeceklerini söyledi.

Peskov, "Başkan, teröristlerin Suriye'de yeniden baş kaldırabileceklerini söyledi. Böyle bir şey olursa, ezici darbeler indirilecektir." dedi.

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