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Kerpiç evdeki yangında mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

Aydın'da kerpiç evde çıkan yangında Hayrettin ve Keziban Karatepe çifti itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA | 12.11.2018 - 05:24..
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Sultanhisar ilçesinin Rekmez Mahallesi Dr. Mustafa Malgaç Caddesi üzerinde Karatepe çiftine ait tek katlı kerpiç evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kerpiç evdeki yangında mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

YAŞLI ÇİFTİN DURUMU İYİ

Yangın sırasında evde bulunan Hayrettin ve Keziban Karatepe çifti itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı çiftin çıkan yangın sonrasında dumandan etkilendikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kerpiç evdeki yangında mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

Kerpiç evdeki yangında mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

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