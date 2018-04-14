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Keşan'da 2 DEAŞ üyesi Afgan yakalandı

Edirne'de terör operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, Keşan'da çobanlık yapan iki DEAŞ üyesi Afgan vatandaşını gözaltına aldı.

DHA | 14.04.2018 - 02:29..
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları değerlendirilen Afganistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

AHIRDA YAKALANDILAR

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenimuhacir beldesindeki İnönü Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları değerlendirilen ve çalışma izinleri olmamasına rağmen çobanlık yapan Afganistan uyruklu M.M. (18) ile A.Q.O.'yu (32) çalıştıkları ahırda yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

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