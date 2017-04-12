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Keşan'da köpek çalma kavgası: 5 yaralı

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde iki grup arasında köpek çalma iddiası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

12.04.2017 - 01:13
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Olay, saat 21.00 sıralarında, Yenimescit Mahallesi Sur Sokak üzerinde meydana geldi. Daha önce birbirlerinin köpeklerini çaldıkları iddiasıyla aralarında husumet bulunan iki grup arasında Sur Sokak üzerinde kavga çıktı. Av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden İ.Ü. (37), N.Ü. (30), A.K. (28), P.C. (19) ve S.G. (59) yaralandı.

Keşan'da köpek çalma kavgası: 5 yaralı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kavgaya karışan M.G. ve S.D.'yi de yakalayarak, gözaltına alırken, olayda kullanılan 2 av tüfeğine el konuldu.

Polis, taraflar arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için olayın yaşandığı sokakta ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Keşan'da köpek çalma kavgası: 5 yaralı

Keşan'da köpek çalma kavgası: 5 yaralı

Keşan'da köpek çalma kavgası: 5 yaralı

Keşan'da köpek çalma kavgası: 5 yaralı

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