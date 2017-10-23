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Keşan'da MHP'den 88 istifa

Edirne Keşan'da MHP eski İlçe Başkanı Doğuş Şimşek ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 88 kişi, partilerinden istifa etti.

23.10.2017 - 09:29
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MHP Keşen eski ilçe başkanı Doğuş Şimşek, yönetim kurulu üyeleri ve üyelerle birlikte 88 kişi, Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen basın toplantısıyla MHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Açıklamayı MHP Genel Merkezi tarafından 2014 yılında görevden alınan eski başkan Doğuş Şimşek yaptı.

"SİYASİ VE POLİTİK KARARLAR"

Şimşek, siyasi ve politik kimliklerini MHP ile özdeşleştirmiş, aidiyetini ve mensubiyetini hukuki tanımlamalara bağlı kalmaksızın bu partili olarak belirediklerini anlatırken, "Büyük bir gurur ile ilçe başkanlığı, ocak başkanlığı, ilçe yöneticiliği gibi görevlerde bulunmuş, parti üyeliğini büyük bir şeref ile taşımış Türk Milliyetçileri olarak,  partimizin son zamanlarda aldığı siyasi ve politik kararların Türk milletinin ve Türk devletinin geleceğine ağır bir tahribat yarattığı kaygısı içerisinde bulunmaktayız” dedi.

Keşan'da MHP'den 88 istifa

Doğuş Şimşek, MHP'nin millet ve tabanı ile olan temel rabıtasından kopartıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"MHP ülkenin yönetimine talip olan bir parti olmaktan ziyade bir adamı korumaya matuf politik bir topluluk haline gelmiştir. Maalesef ki Cumhuriyeti kuran Türk milliyetçiliği fikriyatının siyasi alandaki temsilciliği iddiasını taşıyan partimiz bazı partilerin yardımcısı haline gelmiştir. Aldığımız bugünkü tavır bu tespitin dışa vurumu olmuştur."

Keşan'da MHP'den 88 istifa

AKŞENERİ'İ İŞARET ETTİ

Açıklamasında, Meral Akşener önderliğinde 25 Ekim'de kurulacağı açıklanan partiyi işaret eden Şimşek, "Diğer yandan hemşerimiz ablamız Meral Akşener liderliğinde de milletin merkezinde yeni bir siyasi hareketin inşası için sancak kalkmıştır ve Türk milliyetçileri de bu sancak altında toplanma konusun da yüksek bir teveccüh göstermektedir. 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener öncülüğünde kurulacak olan siyasi parti ülkemizin kurucu iradesi olan Türk milliyetçiliği fikriyatının yeniden iktidarının nişanesi olacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimiz bizim için bir parti olmaktan öte bir baba ocağı olan Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden de istifa ettiğimizi beyan eder, saygılarımızı sunarız” dedi.

Keşan'da MHP'den 88 istifa

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