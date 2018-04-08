Keşanlı Ali Destanı yeniden sahnede

Edebiyatımızın usta yazarı Haldun Taner'in ünlü oyunlarından sayılan Keşanlı Ali Destanı, izleyicilerle yeniden buluşuyor. Orkestra yönetmenliğini Orhan Öner Özcan'ın yaptığı iki perdelik müzikale Yalçın Tura, besteleriyle ses verdi
EPİK TİYATRONUN ÖNCÜSÜ
Türkiye'de epik tiyatronun öncüsü olarak gösterilen, Haldun Taner'in yazdığı, dünya prömiyeri 31 Mart 1964'te Karaca Tiyatrosu'nda yapılan eserde, işlemediği cinayet yüzünden hapse atılan ve sevdiği kız Zilha tarafından dayısını öldürmekle suçlanan Ali'nin hikayesi anlatılıyor.