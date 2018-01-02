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Keşanlılar mahalleyi bölen refüj için eylem yaptı

Edirne Keşan Paşayiğit mahallesi halkı yaşadıkları yerden geçen duble yolun refüjünün kapatılmasına karşı çıkarak yolu trafiği kapattı.

DHA | 02.01.2018 - 19:09..
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Keşan'da 50 kişi, oturdukları Paşayiğit Mahallesi'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasını protesto etmek amacıyla eylem yaptı.

DUBLE YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

Keşan-Edirne karayolunu trafiğe kapatan grup, duble yola demir refüjlerin montajını yapan karayollarının taşeron şirketi çalışanlarına da izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Keşanlılar mahalleyi bölen refüj için eylem yaptı

"KARŞIYA GEÇMEK İÇİN YER BIRAKMADILAR"

Paşayiğit Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya, yerleşim merkezinin ortasından geçen duble yolun refüjle kapatılmak istendiğini belirterek, "Burası yerleşim merkezi, mahalle. Transit yol geçiyor. Ama bize burada yolun karşısına geçmek için hiçbir yol bırakmıyorlar. Biz tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımızı, tarım araçlarımızı, cenazelerimizi ve yaşlılarımız nasıl yolun karşısına geçireceğiz? Yaklaşık 4-5 kilometre ileride döner kavşak yaptılar. Bizim mahallenin ortasından yolu kullanma şansımız yok" dedi.

Keşanlılar mahalleyi bölen refüj için eylem yaptı

"BİZE 300 METRELİK ALAN BIRAKSINLAR"

Karayolları yetkilileri ile görüştüklerini ve kendilerine yolun refüjle bölünmeyeceğini söylediklerini iddia eden Kaya, "Biz şu an yetkililerden bir cevap alamıyoruz. Bize proje gösteren yok. Daha önce 3 tane altgeçit projesi vardı. Ama yapılmadı. Yolun bölünmeyeceğini söylediler, şimdi bölüyorlar. Bize burada 300 metre bir alan boş bırakılırsa, ışıkla ya da sinyalizasyon sistemiyle araçların veya yayaların geçmesini sağlarız"şeklinde konuştu.

Keşanlılar mahalleyi bölen refüj için eylem yaptı

İKİ KAVŞAK ARASI 6 KM VAR

Mahallede oturan Vahitttin Ceylan da, mağdur olduklarını ifade ederek, yapılan 2 dönel kavşak arasında yaklaşık 6 kilometre mesafe olduğunu söyledi.

Kapanan yol jandarmanın vatandaşları iknası sonucu yaklaşık 1 saat sonra tekrar trafiğe açıldı.

Keşanlılar mahalleyi bölen refüj için eylem yaptı



Keşanlılar mahalleyi bölen refüj için eylem yaptı

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