Keser darbesiyle cinayet işleyen sanığa iyi hal indirimi

Bursa’da, evinin kapısında gördüğü komşusu 25 yaşındaki İmdat Oran'ı eşi ile olan yakınlığından rahatsız olduğu için başına keserle 14 kez vurarak öldürdüğü öne sürülen 30 yaşındaki Hakim Özbay, önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığa duruşmadaki iyi halinden dolayı cezasını 25 yıla indirdi.

Bursa'nın Merkez Yıldırım İlçesi'nde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bir fabrikada işçi olarak çalışan Hakim Özbay, iş çıkışı evine gelince, kapısının önünde gördüğü komşusu İmdat Oran'a, "Evimin kapısında ne işin var?" diye sordu. Taraflar arasına çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Hakim Özbay, eline geçirdiği keser ile kafasına ve vucudunun çeşitli yerlerine vurduğu İmdat Oran'ı öldürdü.

"EŞİMLE YAKINLAŞMASINDAN RAHATSIZ OLUYORDUM"

Cinayet sonrası kaçan Hakim Özbay evinin 2 kilometre uzağındaki ormanlık alanda saklanırken yakalandı. Özbay verdiği ifadesinde İmdat Oran'ı, eşi ile yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlık sonucu öldürdüğünü söyledi. Yapılan kontrolde Oran'ın vücudunda 14 keser darbesi bulunurken, mahkemeye çıkartılan Hakim Özbay ise tutuklandı.

POLİSE EŞİ HABER VERMİŞTİ

Hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan Hakim Özbay, daha önce yaptığı savunmada, "İş çıkışı evime geldiğimde yatak odasında eşim Alev'i gecelikle, İmdat'ı ise giyinik gördüm. Sonra da kendisini öldürdüm" dedi. Mahkemede ifade veren Alev Özbay ise eşinin gerçekleri söylemediğinini belirtip, "O gün ben evde oturuyordum. İşten gelen Hakim kapının zilini çalıp bana, 'İmdat'ı öldürdüm. Bana battaniye ver' dedi. Ben de dışarı çıkıp telefon ile polise haber verdim"dedi.

Karar aşamasına gelen yargılamaya devam edidi. Çıktığı son duruşmada ifadesini tekrarlayan Hakim Özbay son sözü olarak "Takdir mahkemenindir" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Duruşmaya kısa süre ara veren heyet, Hakim Özbay'ı önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alarak bu cezayı 25 yıla indirdi.

Yargılama sonrası açıklamada bulunan öldürülen İmdat Oran'ın ağabeyi Behçet Oran, "Hakim Özbay'ın cinayeti namus meselesi yüzünden işlediği iddiaları doğru değil. Yalan söylüyor. Hiç yüzünden kardeşimi öldürdü. Yazık oldu kardeşime" diye konuştu.



