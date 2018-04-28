taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0421
EURO
4,9048
ALTIN
172,31
PETR
74,4200

Keşfedilen yeni gen vücuttaki yağ oranını azaltıyor

FGF21 adı verilen yeni bir gen türü, şeker kullanımına bağlı olarak vücuttaki yağ oranına etki ediyor.

Haber Merkezi | 28.04.2018 - 16:36..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Keşfedilen yeni gen vücuttaki yağ oranını azaltıyor

Yediklerimizin oranı her zaman bilinçli seçimlere bağlı olarak kendini göstermez. Bu bazen genetik faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

FG21 GENİ KARBONHİDRAT VE LİPİT ALIMINI ETKİLİYOR

Özellikle de FG21 olarak adlandırılan bir genin karbonhidrat ve lipit (yağ) alımını da etkilediği tespit edildi.

Keşfedilen yeni gen vücuttaki yağ oranını azaltıyor

YAĞ ORANINDA AZALMA MEYDANA GELİYOR

Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Timothy Frayling, bu genle daha fazla tatlı türü yiyecekler tüketilirken yağ oranında da azalış olabileceğini belirtti. Araştırmacılar; "FGF21 geninin; karbonhidrat tercihinin şekerli ürünlere özgü olduğunu ve ayrıca alkol alımını artırabildiğini" gösterdi.

BU GENLE ŞEKER VE ALKOL TÜKETİMİ ARTIYOR

Frayling ve meslektaşları, farklı FGF21 gen varyantları ile diyet, vücut kompozisyonları ve kan basınçları arasındaki ilişkileri araştırdı. Bu çalışma, FGF21 geninin (veya A: rs838133 olarak bilienen genin) hem şeker, hem de alkol tüketimini artırdığını ortaya koydu. Ancak aynı zamanda, genel vücut yağının daha düşük olmasıyla da bağlantılı olduğu sonucuna da varıldı.

Keşfedilen yeni gen vücuttaki yağ oranını azaltıyor

"BAŞTA TANSİYON RAHATSIZLIĞI GÖRÜLÜYOR"

Çalışmalarla ilgili açıklama Frayling, "Belirlenen gen, vücut yağını düşürürkenaynı zamanda daha yüksek tansiyon da dahil olmak üzere birçok hastalığa da neden olabilir." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İBB omurilik felçlileri için 'Run Tofd' koşusu düzenliyor
İBB; Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ve Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü (OFSK) iş birliğinde “Yol Arkadaşım Olur Musun?” sloganı ile Run TOFD İstanbul koşusu düzenlenecek.
Yerli kanser ilacı üretimi için start verildi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile VSY Biyoteknoloji firması arasında yerli kanser ilacı üretimine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
Donuk omuz problemine dikkat
Benim başıma gelmez demeyin. Omuz problemleri hayatımızı kısıtlayan ve yaşam kalitesini düşüren bir durumdur.
Çinko eksikliği kısırlığa neden olabilir
Düşük çinko doğurganlığı etkiliyor. Çünkü çinko, üreme açısından çok önemli bir mineral ve üreme sisteminde önemli bir role sahip.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muhalefetin Abdullah Gül planı tutmadı

Muhalefetin Abdullah Gül planı tutmadı

600
Abdullah Gül aday olmadığını açıkladı

Abdullah Gül aday olmadığını açıkladı

365
Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylığını önemsememişti

Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylığını önemsememişti

84
Abdullah Gül topu Saadet'e attı: Adaylığımı onlar istedi

Abdullah Gül topu Saadet'e attı: Adaylığımı onlar istedi

164
Kemal Kılıçdaroğlu, İlhan Kesici ile sahaya indi

Kemal Kılıçdaroğlu, İlhan Kesici ile sahaya indi

137
Emniyet müdüründen HDP'li vekillere uyarı

Emniyet müdüründen HDP'li vekillere uyarı

290
Şırnak TEM Şube Müdürü AK Parti’den aday adayı oldu

Şırnak TEM Şube Müdürü AK Parti’den aday adayı oldu

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM