Keşfedilen yeni gen vücuttaki yağ oranını azaltıyor

Yediklerimizin oranı her zaman bilinçli seçimlere bağlı olarak kendini göstermez. Bu bazen genetik faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

FG21 GENİ KARBONHİDRAT VE LİPİT ALIMINI ETKİLİYOR

Özellikle de FG21 olarak adlandırılan bir genin karbonhidrat ve lipit (yağ) alımını da etkilediği tespit edildi.

YAĞ ORANINDA AZALMA MEYDANA GELİYOR

Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Timothy Frayling, bu genle daha fazla tatlı türü yiyecekler tüketilirken yağ oranında da azalış olabileceğini belirtti. Araştırmacılar; "FGF21 geninin; karbonhidrat tercihinin şekerli ürünlere özgü olduğunu ve ayrıca alkol alımını artırabildiğini" gösterdi.

BU GENLE ŞEKER VE ALKOL TÜKETİMİ ARTIYOR

Frayling ve meslektaşları, farklı FGF21 gen varyantları ile diyet, vücut kompozisyonları ve kan basınçları arasındaki ilişkileri araştırdı. Bu çalışma, FGF21 geninin (veya A: rs838133 olarak bilienen genin) hem şeker, hem de alkol tüketimini artırdığını ortaya koydu. Ancak aynı zamanda, genel vücut yağının daha düşük olmasıyla da bağlantılı olduğu sonucuna da varıldı.

"BAŞTA TANSİYON RAHATSIZLIĞI GÖRÜLÜYOR"

Çalışmalarla ilgili açıklama Frayling, "Belirlenen gen, vücut yağını düşürürkenaynı zamanda daha yüksek tansiyon da dahil olmak üzere birçok hastalığa da neden olabilir." diye konuştu.