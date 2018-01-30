Kesha, küllerinden yeniden doğdu

Grammy Müzik Ödülleri'nde sahne gösterilerinden ve ödüllerin sahipleri ile ilgili eleştirilerden çok, Kesha’nın “Praying” şarkısı performansı konuşuldu. Bu olayın arka planına bakıp, Kesha’nın geçmişinde yaşadığı sıkıntılardan bahsedelim.

Kesha 18 yaşındayken, prodüktör olan “Dr. Luke” tarafından keşfedildi. 2010’da yüksek bir çıkış yapan sanatçının, 2014’te yaşadığı yeme bozukluğu ve bulima hastalığı ile mücadelesini anlatırken Dr. Luke’un kendisine zorla uyuşturucu verdiğini ve tecavüz ettiğini söyledi. Açılan davalarda karar Dr. Luke’un lehine işledi ve 6 albümlük anlaşması olan Kesha’nın, Dr. Luke’la çalışmaya devam etmesi kararı verildi.

GEÇİNEBİLMEK İÇİN EVİNİ SATTI

Kesha, geçinebilmek için oturduğu evi sattı. Lady Gaga, Ariana Grande, Halsey, Lily Allen, Demi Lovato ve Adele’den manevi destek alan sanatçı, Taylor Swift’ten 250 bin dolar yardım aldı.

4 SENE SONRA GERİ DÖNDÜ

Bu sene hiç bir adaylığı bulunmamasına rağmen, geçmişinde yaşadığı sıkıntılar, onu 4 sene sonra sahneyle buluşturdu. Yaşadığı bu zorluklardan sonra Grammy’de sahne alan sanatçı, sahneyi Cyndi Lauper, Camila Cabello, Andra Day ve Julia Michaels ile paylaştı. Performansından sonra gözyaşlarını tutamayan sanatçıya, hem meslektaşları hem de hayranları tarafından fazlasıyla destek mesajı geldi.

CAMILA CABELLO’DAN GÖÇMENLERE DOKUNUŞ

Camilla Cabello, göçmenlere dair dokunaklı konuşmasının ardından U2’yu çağırdı. Konuşması şu şekildeydi: "Şu anda bu sahnedeyim. Tıpkı hayal kuranlar gibi. Ailem beni bu ülkeye ceplerinde 5 kuruş para yokken getirdi ama 'umut...' Göründüğünden daha zor olsa da daha fazla çalışmam ve asla pes etmemem gerekiyordu. Beni buraya getiren yolculuğumun, diğer göçmenlerin yaşadıklarıyla hiçbir farkı yoktu. Küba-Meksikalı bir mülteci olduğum için gurur duyuyorum. Havana'da doğduğum için gurur duyuyorum. Şu anda karşınızda sahnede duruyorum. Çocuklar asla bu zorlukları unutmaz ve bu zorluk için savaşmaya değer."

EN ÇOK TWEET ATILAN ANLAR

1. Kesha’nın performansı ve Camila Cabello’nun konuşması

2. Alessia Cara’nın ‘En İyi Yeni Artist’ ödülünü alması

3. Bruno Mars’ın ‘Yılın Albümü’ ödülünü alması

4. Ed Sheeran’ın ‘En İyi Pop Solo Albümü’ ödülünü alması

5. Elton John ve Miley Cyrus’un "Tiny Dancer" performansı

GECENİN EN ÇOK BAHSEDİLEN SANATÇISI

1. Camila Cabello (@Camila_Cabello)

2. Lady Gaga (@ladygaga)

3. Lana Del Rey (@LanaDelRey)

4. SZA (@sza)

5. Miley Cyrus (@MileyCyrus)

EN ÇOK KONUŞULAN PERFORMANSLAR

1. “Despacito”

2. “Humble”

3. “Million Reasons”

4. “Finesse”

5. “Joanne”