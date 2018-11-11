taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

Kesilen 108 liralık cezaya kızıp otomobilini yaktı

Karabük'te jandarma ekiplerinin kendisine kestiği 108 TL'lik trafik cezasına kızan sürücü otomobilini ateşe verdi.

İHA | 11.11.2018 - 03:34..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Karabük-Yenice karayolu Jandarma yol arama ve kontrol noktasında, jandarma ekiplerince yapılan trafik kontrolü sırasında ekipler, 78 AS 012 plakalı otomobili durdu. Jandarma ekiplerince otomobilin farlarında sıkıntı olduğunu tespit etmesi üzerine sürücü Sami A.’ya (41) 108 TL para cezası kesti.

Kesilen 108 liralık cezaya kızıp otomobilini yaktı

CEZAYA TEPKİ İÇİN ARACINI ATEŞE VERDİ

Kesilen ceza sonrası kontrol noktasından otomobili ile ayrılan sürücü Sami A. yaklaşık yarım saat sonra tekrardan kontrol noktasına geri geldi. Yaşananların güvenlik kamerasına yansıdığı olayda aracından inen sürücü kendisine ceza kesen Jandarma ekiplerine tepki göstererek, otomobilin içine döktüğü benzinle otomobilini biranda ateşe verdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince alev topuna dönen otomobil söndürüldü. 108 TL’lik cezaya kızarak otomobilini benzin dökerek yakan sürücü Sami A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kesilen 108 liralık cezaya kızıp otomobilini yaktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

11
ABD'de örümcekler otoyolu işgal etti

ABD'de örümcekler otoyolu işgal etti

6
Genç tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli Avrupa Şampiyonu

Genç tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli Avrupa Şampiyonu

6
İstanbul’a şehit ateşi düştü

İstanbul’a şehit ateşi düştü

4
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

4
Sivas'ta sürücü kalp krizi geçirdi: 1 ölü 4 yaralı

Sivas'ta sürücü kalp krizi geçirdi: 1 ölü 4 yaralı

2
Tartıştığı eşini ve kayınbiraderini öldürdü

Tartıştığı eşini ve kayınbiraderini öldürdü

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM