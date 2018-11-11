Karabük-Yenice karayolu Jandarma yol arama ve kontrol noktasında, jandarma ekiplerince yapılan trafik kontrolü sırasında ekipler, 78 AS 012 plakalı otomobili durdu. Jandarma ekiplerince otomobilin farlarında sıkıntı olduğunu tespit etmesi üzerine sürücü Sami A.’ya (41) 108 TL para cezası kesti.

Kesilen 108 liralık cezaya kızıp otomobilini yaktı

CEZAYA TEPKİ İÇİN ARACINI ATEŞE VERDİ

Kesilen ceza sonrası kontrol noktasından otomobili ile ayrılan sürücü Sami A. yaklaşık yarım saat sonra tekrardan kontrol noktasına geri geldi. Yaşananların güvenlik kamerasına yansıdığı olayda aracından inen sürücü kendisine ceza kesen Jandarma ekiplerine tepki göstererek, otomobilin içine döktüğü benzinle otomobilini biranda ateşe verdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince alev topuna dönen otomobil söndürüldü. 108 TL’lik cezaya kızarak otomobilini benzin dökerek yakan sürücü Sami A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.