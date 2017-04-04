Kesilen emekli maaşı 5 yıl sonra tekrar bağlandı

Tokat'ta yaşayan Burhan Yiğit, uzun yıllar lokanta işlettikten sonra 1998 yılında Bağ-Kur’dan emekli oldu. 14 yıl emekli maaşını alan Yiğit, 2012 yılının Haziran ayında maaşını çekmek için gittiği ATM'de hesabında para olmadığını öğrendi. Yiğit bunun üzerine Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne başvurdu. Başvuru üzerine Yiğit’e gönderilen yazıda, prim hesaplamasında yanlışlık yapıldığı ve daha önce 15 yıl olarak hesaplanan hizmet süresinin 720 gün askerlik borçlanması dahil 11 yıl 7 ay 8 güne düştüğü ve bu nedenle maaşının iptal edildiği bilgisi verildi.

ÖDENEN 80 BİN LİRA FAİZİYLE GERİ İSTENDİ

O zamana kadar ödenen yaklaşık 80 bin lira maaş faiziyle geri istendi. Bağlı olduğu Bakkallar, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası kayıtlarında yapılan usulsüzlük nedeni ile prim gün sayısının fazla gösterildiğinin belirlendiği belirtildi. 1998-2000 yılları arasında odaya kayıtlı bazı kişilerin emekli olabilmek için eski borçlarını da yatırmak üzere odaya toplu para verdikleri, ancak bu paraların SGK kayıtlarında ödenmiş gibi gösterilip, ödenmediği ortaya çıktı.



Mağdur olan Burhan Yiğit hatanın düzeltilmesi için başta Valilik olmak üzere çeşitli girişimlerde bulundu. Ancak aldığı maaşları geri ödeyemeyen ve sıkıntıya düşen Yiğit, yakınlarının ve etrafının yardımıyla geçimini sürdürebildi.

MÜJDEYİ MÜDÜR VERDİ

5 yıllık gecikmenin ardından Yiğit'in emeklilik işlemleri düzeltildi. Sosyal Güvenlik Kurumu Tokat İl Müdür Vekili Turgut Pekdemir kent merkezinde oturan Burhan Yiğit'in evine giderek müjdeli haberi verdi. 2012 yılında yapılan bir denetim sonucu Burhan Yiğit'in oda kayıtları geçersiz sayıldığı için emekli maaşının kesildiğini söyleyen İl Müdür Vekili Pekdemir, "Ancak 2014 yılında bir yasa çıktı. Oda kayıtları geçersiz sayılsa bile, inceleme sonucunda bir oda kaydına rastlanılması halinde eğer ki parasını 2013 yılına kadar düzenli yatırmışsa bu maaşların tekrar bağlanması hakkında bir kanun çıktı. Biz de tekrar Burhan amcamızın dosyasını incelemeye aldık. 1978 yılından bir oda kaydı bulduk. Bu oda kaydına istinaden Burhan amcamızın Bağ-Kur'luluğunu geçerli sayarak bugünden itibaren maaşını bağladık." dedi.

'İLK MAAŞIMLA BORÇLARIMI ÖDEYECEĞİM'

Maaşının tekrar bağlanmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Burhan Yiğit, "5 yıldır maaş alamıyordum, yardımlar ile geçiniyordum. Sayın Valimizden Allah razı olsun. Bugünkü günümüze şükür ediyoruz. İlk maaşı da ayın 25'inde alacağım. Borçlarım var onları vereceğim. Evden dışarı çıkar gezeriz artık. Eskiden bir yere çıkamıyorduk" dedi. Burhan Yiğit'in eşi 70 yaşındaki Raziye Yiğit ise, eşinin maaşının tekrar bağlanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Yiğit'e aylık 1350 TL emekli maaşı bağlandığı öğrenildi.