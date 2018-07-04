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Kesin seçim sonuçları açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları açıkladı.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 17:22..
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Siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı:

AK Parti: 295

MHP: 49

HDP: 67

CHP: 146

İYİ Parti: 43

Bağımsız: 0

Türkiye toplamı: 600

KAYITLI SEÇMEN SAYISI: 59.367.469

OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI: 51.189.444

GEÇERLİ OY SAYISI: 50.137.175

GEÇERSİZ OY SAYISI: 1.052.269

SEÇİME KATILIM ORANI: %86,22

Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ile bu dağılımın oranları

Adalet ve Kalkınma Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 20.559.732

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776.961

Türkiye geneli toplam: 21.338.693

Oran: %42,56

Milliyetçi Hareket Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 5.444.728

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 120.603

Türkiye geneli toplam: 5.565.331

Oran: %11,10

Hür Dava Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 153.649

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 1.890

Türkiye geneli toplam: 155.539

Oran: %0,31

Vatan Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 110.849

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 4.023

Türkiye geneli toplam: 114.872

Oran: %0,23

Halkların Demokratik Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 5.606.622

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 260.680

Türkiye geneli toplam: 5.867.302

Oran: %11,70

Cumhuriyet Halk Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 11.086.897

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 267.293

Türkiye geneli toplam: 11.354.190

Oran: %22,65

Saadet Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 660.749

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 11.390

Türkiye geneli toplam: 672.139

Oran: %1,34

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