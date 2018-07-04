Kesin seçim sonuçları açıklandı

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Kadınlar hangi yaşta ne sıklıkla alışveriş yapıyor

Bicadde.com Şirket Sahibi Zeynep İnce, büyük beden kadınların internet üzerinden yaptıkları alışveriş sıklıklarını ve bu oranın hangi yaş aralıklarında nasıl bir değişiklik oluşturduğunu açıkladı.