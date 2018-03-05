'Keşke burada olsam' dedirten yerler

Selen KALDIRIM / [email protected]

Hepimiz yeni yerler görmek, keşfetmek için hayaller kurarız. Kimi zaman karşılaştığımız fotoğraflar için ‘Burada olduğunu düşünsene…’ dediğimiz çok olur. Yeryüzündeki 7 büyük kıtanın üzerinde yaşam olmayan, nerede olduğunu dahi bilmediğimiz yerlere gitme fikri ise her zaman uzak gelir. Fakat şehirden bir an olsun kaçmayı düşündüğümüzde, o doğa harikası manzaralara gitmenin hayali paha biçilemez.

İşte size, kendinizi '‘Dünyada böyle bir yer mi varmış?'’ diye sorgulatacak 10 doğa harikası.

RORAIMA DAĞI / VENEZUELA

“Yeşil Çöl” olarak adlandırılan Gran Sabana bölgesi yeşilin her tonunu barındırmasına rağmen üzerinde hemen hemen hiçbir canlı yaşamıyor. Bunun sebebi canlı ihtiyacı olan minerallerin olmaması.

İNTİHAR DAĞI DA DENİYOR

Kuvars dağlarının arasında 2 bin 810 metre yüksekliğiyle korkutucu fakat bir o kadar görkemli Roraima Dağı’ndan etkilenmemek elde değil. Ülkenin yerlileri bu dağ için ‘intihar’ dese de, hayal etmenin kimseye bir zararı olmaz.

MENDENHALL BUZ MAĞARALARI / ALASKA

Alaska'nın başkenti Juneau şehirinde yer alan bu mağara güzelliğinin yanında korkutucu bir görüntüye sahip. Buz tabakalarının kopmasıyla doğan bu büyüleyici mağarada dolaşmak, uzmanlara göre son derece tehlikeli. Buz mavisi rengi ile üç binlik dağlar ile çevrili mağara, insana bir rüyanın içinde gibi hissettiriyor.

SALAR DE UYUNI / BOLİVYA

Öyle bir yerdesiniz ki heyecanlanmamak mümkün değil. Ucu bucağı olmayan kristal bir görüntünün içerisindesiniz. Burası dünyanın en büyük tuz gölü.

Marmara Denizi’nden daha geniş bir alanda beyaz rengin ve doğanın kusursuzluğuna kapılıyorsunuz. Göl dünyanın en büyük aynası gibi adeta. Işığın, kristallerin ve berraklığın içinde daha önce hiç tanışmadığınız bir his uyandırıyor.

KIRMIZI PLAJ / ÇİN

Karşınızda gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekeceğiniz bir plaj duruyor. Panjin, Çin’in Liaoning eyaletine bağlı bir kent. Panjin'i dünyanın geri kalan ülkelerden ayıran bir özelliği var: Kırmızı Kumsallar.

TAM FOTOĞRAFLIK

Daha önce beyazını, sarısını, turuncusunu görmüştük fakat bu kadar fosforlu bir kırmızıyla ilk kez karşılaşıyor olmalısınız. Sahil, rengini tuzlu ve alkali topraklarda yayılan deniz otundan alıyor. Burada ne fotoğraflar çekilirdi, değil mi?

KUTUP IŞIKLARI

Kutup bölgelerinde gökyüzünde ortaya çıkan doğal ışımaları daha önce görmüşsünüzdür. Bu ışıklar gökyüzünde adeta bir karnaval havası yaratır. Kuzey Kutbu’nda yaşayan ilk insanlar kuzey ışıklarının ‘dans eden ruhlar’ olduğuna inanıyorlardı.

Olağanüstü renklerin oluşturduğu şölen, yılın sadece belli zamanlarında gerçekleşiyor. Bu görüntü doğanın ne kadar ileri gidebileceğini kanıtlıyor olsa gerek.

VATNAJOKULL MAĞARASI / İZLANDA

İzlanda’nın dört bir yanı volkanlarla, lav kalıntılarıyla, buzullarla, dağlarla, uçurumlarla, nehir ve şelalelerle dolu. Onlarda biri de Vatnajökull Mağarası.

Gün ışığında olağanüstü görüntülere sahne olan bu buzul mağaranın en ilginç yanı da, altında yanardağ olması. Evet inanılır gibi değil ama üst kısmı tamamen buzlarla kaplı mağaranın altında yanardağ ve vadiler var.

REDWOOD DOĞAL PARKI / KALİFORNİYA

84 metre uzunluğunda, 32 metre çapında devasa ağaçların olduğu bir park. Bu dev ağaçların yaşları 1000 ile 3 bin arasında değişiyor. Sekoya ağaçları için bir kere görüldüğünde, artık hep sizinle kalacak bir iz bıraktığı söylenir.

ŞU ANA KADAR KİMSE TAM OLARAK FOTOĞRAFLAYAMADI

Hiç kimse bir sekoyayı tam anlamıyla resmetmeyi ya da fotoğraflamayı başaramamış. Bunun sebebi kadraja veya hiçbir kâğıda sığamayacak kadar büyük olmaları. Yüzüklerin Efendisi’nde konuşan yaşlı ağaçlardan hiçbir farklı yok bu ağaçların. Kim dev bir sekoya ağacının altında kitap okumak istemez ki?

BÜYÜK MAVİ ÇUKUR / BELİZE

Denizin ortasında 305 metre çapında devasa bir çukur ve dünyanın en iyi dalış noktası. Belize Eyaleti’nin açıklarında bulunan çukur, kusursuz bir daire şeklinde öylece duruyor. Bu deliğin koyu mavi olmasını sağlayan şey ise derinliği. Daha önce birçok su kütlesi görmüş olabilirsiniz. Mavi Çukur kadar etkileyici olanını biz daha göremedik.

PASİFİK ADALARI: GALAPAGOS

Dünyada vahşi yaşamı en iyi gözlemleyebileceğiniz yerlerden biri, Galapagos Adası. Birbirinden ilginç, hayatınızda hiç görmediğiniz kadar canlı çeşidini bir arada düşünün.

Berraklığına hayret edeceğiniz bir deniz, sessizlik, alabildiğine yeşillik ve dahası. Stresli olduğumuz zamanlarda hepimizin hayalini kurduğu o sahil, bu sahil.

BAMBU ORMANLARI / JAPONYA

Metreler uzunluğundaki bambuların arasında kalan yürüyüş parkurlarını düşünün. İşte burası Japonya’nın Kyoto şehrinde bulunan Sagano Bambu Ormanı. Güneşin bulduğu ince aralıklardan içeri sızan ışığına kendinizi kaptıracaksınız.