Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü, zeki ve çevik askerleriyle düşmanların korkulu rüyası oluyor.
TSK'NIN AVCILARI
Terör mücadelede etkin bir rol oynayan keskin nişancılar, operasyonların başarılı olmasına büyük bir katkı sağlıyor.
TEK MERMİDE İSABET
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), keskin nişancıların eğitimi ile ilgili klip paylaştı. Hedef: “Tek Mermide İsabet” başlığıyla paylaşılan klipte, keskin/uzman nişancıların Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığındaki eğitiminden kesitler yer aldı.
Keskin nişancılar nasıl eğitiliyor VİDEO