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Keskin nişancılar nasıl eğitiliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en etkin ekipleri arasında yer alan keskin nişancılar zor bir eğitimden geçiyor.

İHA | 17.05.2018 - 15:35..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü, zeki ve çevik askerleriyle düşmanların korkulu rüyası oluyor.

TSK'NIN AVCILARI

Terör mücadelede etkin bir rol oynayan keskin nişancılar, operasyonların başarılı olmasına büyük bir katkı sağlıyor.

Keskin nişancılar nasıl eğitiliyor

TEK MERMİDE İSABET

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), keskin nişancıların eğitimi ile ilgili klip paylaştı. Hedef: “Tek Mermide İsabet” başlığıyla paylaşılan klipte, keskin/uzman nişancıların Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığındaki eğitiminden kesitler yer aldı.

Keskin nişancılar nasıl eğitiliyor VİDEO

Keskin nişancılar nasıl eğitiliyor

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