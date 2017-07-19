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Keşmir'de çatışmalar sürüyor: 3 ölü

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada 2 Pakistanlı ile bir Hint askeri yaşamını yitirdi.

19.07.2017 - 01:02
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nafis Zekariya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki Hint askerlerin ateş açması sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını söyledi.

Zekariya, Hint askerlerin sivilleri hedef aldığını öne sürdü.

Hindistan ordusundan bir yetkili de bölgedeki çatışmada bir Hint askerin öldüğünü açıkladı.

Keşmir'de çatışmalar sürüyor: 3 ölü

KANAYAN YARA: KEŞMİR

Cammu Keşmir'de Pakistan ve Hindistan askerleri arasında dün çıkan çatışmada 4 Pakistan, bir Hindistan askeriyle bir çocuk yaşamını yitirmişti.

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda iki ülke askerleri arasındaki çatışmalar, Keşmir'deki gerilimin tırmandığı 2016'nın son aylarından bu yana sık sık yaşanıyor. Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bölge Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.

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