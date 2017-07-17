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Keşmir'de Hindistan ile Pakistan askerleri çatıştı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada dört Pakistan askeri, bir Hindistan askeri ve bir çocuk yaşamını yitirdi.

17.07.2017 - 22:39
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Keşmir'de Hindistan ile Pakistan askerleri çatıştı

Hindistan Ordu Sözcüsü Yarbay Manish Mehta, Keşmir'in Rajouri bölgesinde Pakistan ve Hindistan askerleri arasında çatışma çıktığını belirtti.

Mehta, çatışmada kullanılan bir havan topunun askeri sığınağa isabet etmesi sonucu bir askerin öldüğünü ifade etti.

Pakistan tarafını, iki ülke arasında 2003'te imzalanan ateşkesi ihlal ederek nedensiz ateş açmakla suçlayan Mehta, Hint askerlerinin açılan ateşe karşılık verdiğini savundu.

Üst Düzey Emniyet Yetkilisi S.P. Vaid de çatışmanın çıktığı bölgenin yakınlarındaki Poonch'da bir eve havan topu isabet ettiğini, evdeki 8 yaşındaki kız çocuğunun öldüğünü, annesinin de yaralandığını aktardı.

Yerel yönetici Shahid Iqbal, son şiddet olayından bölgede yaşayan en az 5 bin sivilin etkilendiğini ve Poonch'taki tüm okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da açıklama yapan Pakistan Ordusu Askeri Harekat Başkanı Tümgeneral Zahir Şemset Mirza ise Hindistan askerlerinin Pakistan askeri aracına açtığı ateş sonucu dört askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

Çatışmada, ikisi Hindistan, biri Pakistan tarafından olmak üzere üç sivilin yaralandığı bildirildi.

İKİ ÜLKENİN ASKERİ YETKİLİLERİ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Hindistan ordusunun yayımladığı bildiriye göre, iki ülkenin askeri harekat başkanları telefonda görüştü.

Çatışmanın ardından yapılan görüşmede, Hindistan Ordusu Askeri Harekat Başkanı Korgeneral A.K. Bhatt, Pakistanlı meslektaşına, Hindistan'ın, karşılıklı olması kaydıyla Kontrol Hattı (LoC) üzerinde barış ve huzurun korunması çabalarında samimi olduğunu söyledi.

Bhatt, tüm ateşkes ihlallerinin Pakistan ordusu tarafından başlatıldığını ve Hint ordusunun sadece karşılık verdiğini iddia etti.

Pakistan Ordusu Askeri Harekat Başkanı Tümgeneral Mirza ise Hint sınır güçlerini, kasıtlı olarak Pakistan birliklerini ve sivilleri hedef almakla suçladı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hint tarafının, dört askerin ölümüne neden olan saldırısının kötü sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekildi.

Açıklamada, "Bu tür eylemler, barış ve istikrar için son derece zararlı olmakla beraber, gerilimi tırmandırma potansiyeline sahip. Biz birbirimizin tedarik hatlarını tıkamaya başladığımız başka bir yola girmek istemiyoruz. Ancak böyle bir olayın tekrarlanması halinde Pakistan tarafından daha güçlü ve etkili karşı tedbirlere başvurulacaktır." uyarısında bulunuldu.

Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den beri egemenlik tartışmalarına sahne oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.

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