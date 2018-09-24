Kestane karası fırtınası nedir

Sıcak yaz günlerine veda etmeye hazırlandığımız şu günlerde havalar sıcaklıkları düşecek ve hatta fırtına bile kendisini gösterecek.

GENELDE 4 GÜN SÜRER

Genelde eylül ayının son haftasında görülen ve rüzgâr hızının 27 knot üzerinde seyreden kestane karası fırtınası genelde 3- 4 gün sürer.

KESTANELERİ AĞAÇTAN DÜŞÜRÜR

Bu rüzgar çeşidinin ise bu şekilde adlandırılması ise atalarımızdan gelmektedir. Kestane karası fırtınası; eylül ayının son haftasında kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için bu şekilde adlandırılır.