Kestane karası fırtınası nedir

Sıcak yaz günlerine veda etmeye hazırlandığımız şu günlerde havalar sıcaklıkları düşecek ve hatta fırtına bile kendisini gösterecek.
GENELDE 4 GÜN SÜRER
Genelde eylül ayının son haftasında görülen ve rüzgâr hızının 27 knot üzerinde seyreden kestane karası fırtınası genelde 3- 4 gün sürer.
KESTANELERİ AĞAÇTAN DÜŞÜRÜR
Bu rüzgar çeşidinin ise bu şekilde adlandırılması ise atalarımızdan gelmektedir. Kestane karası fırtınası; eylül ayının son haftasında kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için bu şekilde adlandırılır.