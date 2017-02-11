Kestiği ağacın altında can verdi

Merkeze bağlı Gölormanı köyünde yaşayan Orhan Altun (53), sabah saatlerinde evinin yakınındaki ormanlık alana ağaç kesmeye gitti.

Akşam saatlerinde eve dönmeyen Altun'u merak eden yakınları, ormana giderek aramaya başladı. Altun'u bir ağacın altında hareketsiz bulan yakınları, durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Altun'un cesedi, Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.