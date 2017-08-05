Kestiği ağacın altında kalan Düzceli öldü

Hoca köyünde yaşayan İsmail Gül (75), bahçesindeki kurumuş meyve ağacını kesip, yakacak yapmak istedi.

AĞACIN ALTINDA KALDI

Motorlu testereyle kesime başlayan Gül, ağacın ters yöne devrilmesi sonucu altında kaldı. Gül'ün bağırışlarını duyan köylüler, ağacı güçlükle kaldırdı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, İsmail'in Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gül'ün cesedi, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.