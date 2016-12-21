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Kestiği dananın midesinden para çıktı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, rahatsızlanması üzerine sahibi tarafından kesilen dananın midesinden bin 900 lira çıktı.

AA | 21.12.2016 - 15:09
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İlçeye bağlı Beykonak Mahallesi'nde besicilik yapan İsmail Cesur'a ait büyükbaş hayvanlarından biri, gece aniden rahatsızlandı.

Cesur, rahatsızlığı artan danasını "murdar" olmaması için kesmek zorunda kaldı. İsmail Cesur'un etini kemiğinden ayırdığı sırada hayvanın midesinde bir poşet olduğunu farketti.

BİN 900 LİRA ÇIKTI

Açtığı poşette para olduğunu gören Cesur, şaşkınlık yaşadı. Bir süre sonra temizlediği paraları sayan İsmail Cesur, poşette 100 ve 200 liralık banknotlardan oluşan toplam bin 900 lira olduğunu tespit etti. Cesur, beslediği hayvanlardan birinin aniden rahatsızlandığını söyledi.

Kestiği dananın midesinden para çıktı

PARALAR ZARAR GÖRMEMİŞ

Murdar olmaması için hayvanı kestiğini anlatan İsmail Cesur, "Kestiğim danayı 2 yıldır besliyordum. Dananın midesinden poşet içerisine sarılmış para çıktı. Paralar poşet içerisinde olduğu için zarar görmemiş. Poşeti açarak paraları saydım. Hayvanın midesinden toplam bin 900 lira para çıktı. Bugüne kadar çok sayıda hayvan besledim, onlarca kesim yaptırdım, ancak böyle bir vakayla ilk kez karşılaştım." dedi.

Kestiği dananın midesinden para çıktı

Cesur, sahte olup olmadığının tespiti için paraları bir bankanın şubesine teslim ettiğini de belirtti.

Kestiği dananın midesinden para çıktı

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