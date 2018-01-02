Kadıköy'de, kestirmeden gitmeye çalışan bir kamyonet sürücüsü yolu kullanmak yerine yayalar için yapılan merdiveni kullandı.

Sürücünün kamyoneti ile merdivenlerden ağır ağır inişi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kestirmeden inmek için aracını merdivenlere sürdü VİDEO

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Görüntüleri çeken kişi de, “Adam normal yoldan inmeyi tercih etmemiş kaldırımı tercih etmiş. Çocuklar da gel git yapıyor. Tehlikenin farkında değiller. Allah akıl fikir versin” sözleriyle tepkisini dile getirdi.