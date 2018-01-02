taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.639
USD
3,7644
EURO
4,5371
ALTIN
158,58
PETR
66,8000

Kestirmeden inmek için aracını merdivenlere sürdü

Kadıköy’de bir kamyonet sürücüsü, caddeye kestirmeden inmek için yayaların kullandığı merdivenleri kullandı.

İHA | 02.01.2018 - 13:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kadıköy'de, kestirmeden gitmeye çalışan bir kamyonet sürücüsü yolu kullanmak yerine yayalar için yapılan merdiveni kullandı.

Sürücünün kamyoneti ile merdivenlerden ağır ağır inişi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kestirmeden inmek için aracını merdivenlere sürdü VİDEO

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Görüntüleri çeken kişi de, “Adam normal yoldan inmeyi tercih etmemiş kaldırımı tercih etmiş. Çocuklar da gel git yapıyor. Tehlikenin farkında değiller. Allah akıl fikir versin” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kestirmeden inmek için aracını merdivenlere sürdü

İlginizi Çekebilir
Samsun’daki Ladik Gölü tehlike altında
Ladik ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ladik Gölü’nün su seviyesi 1 metreye kadar düştü. Azan su seviyesi, yüzen adacıkların hareketini durdurdu.
PKK'nın sivil katliamları hafızalardan silinmiyor
Bölücü terör örgütü PKK, 34 yıl boyunca sürdürdüğü hain saldırılarıyla çocuk, genç, kadın ve yaşlı çok sayıda kişiyi katletti, binlerce aileye hafızalardan silinmeyen acılar yaşattı.
İstiklal'de yürüyen İsrailli kadının başına tahta düştü
Tadilat halindeki binanın önünden geçen kadının başına tahta düştü. Kadın hastaneye kaldırıldı.
Kasığına sakladığı 520 gram eroinle yakalandı
Van Ferit Melen Havalimanı'nda, üst araması sırasında kasık bölgesine sakladığı 520 gram eroinle yakalanan S.D. gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

Nevzat Çiçek: Şah ailesi de ABD'den İran'a müdahil oldu

88
ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan

278
Suudi Arabistan'da benzine zam, istasyonları mühürletti

Suudi Arabistan'da benzine zam, istasyonları mühürletti

51
Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

Ruhani’den ekonomik krizi çözme sözü

90
TSK'ya 43 bin personel alınacak

TSK'ya 43 bin personel alınacak

75
Dilan Çıtak da Tatlıses oldu

Dilan Çıtak da Tatlıses oldu

35
Van Persie, Milli Piyango'dan çok kazandı

Van Persie, Milli Piyango'dan çok kazandı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM